GGZ Drenthe wil maatregelen tegen psychologe die seks had met tbs'er

GGZ Drenthe wil dat de tuchtrechter maatregelen neemt tegen een psychologe die in 2019 een relatie aanging met een tbs'er van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen. Volgens de zorginstelling manipuleerde ze tbs-verloven om buiten de kliniek de man te ontmoeten in hotelkamers.

De vrouw werd eind vorig jaar door de rechtbank Noord-Nederland tot een taakstraf veroordeeld omdat ze als zorgverlener een relatie aanging met een aan haar toevertrouwde cliënt. Het ging om een in 2018 tot cel en tbs met voorwaarden veroordeelde Groninger.

In hun relatie, waarin ze elkaar in en buiten de kliniek in Assen ontmoeten, hadden ze 200 keer seks met elkaar, zo gaf de psychologe toe. Ze is tegen die beslissing in beroep gegaan. Ook poogt ze het Openbaar Ministerie alsnog te bewegen om juist de tbs'er te vervolgen. Hij heeft haar tot de seks gedwongen, meent ze.

'Ernstige fouten'

GGZ Drenthe wil nu dat de tuchtrechter maatregelen neemt omdat ze meent dat psychologe ernstige fouten maakte in haar werk. Volgens advocaat Gerard Beernink van GGZ Drenthe heeft ze haar collega's in Assen op het verkeerde been gezet door tbs-verloven te manipuleren. Hierbij is ook de veiligheid in het geding geweest.

Door de bewuste tbs'er verloven te geven kon ze met hem op pad. Ook heeft ze nooit aan de bel getrokken over de relatie. Pas toen de tbs'er een boekje open deed over de relatie, vertelde ze erover, aldus de advocaat vandaag op de tuchtzaak in Zwolle.

Verwijten

Volgens advocaat Sierd Roosjen valt vooral ook de kliniek het nodige te verwijten. De vrouw werd in het diepe gegooid in de tbs-instelling, zei hij. Terwijl de kliniek haar te onbevangen vond voor dit werk werd haar toch geadviseerd een band met de bewuste tbs'er op te bouwen en alleen met hem op verlof te gaan.

De vrouw verwijt zichzelf de relatie niet want die is haar opgedrongen door de tbs-patiënt, zei de advocaat. Ze verwijt zichzelf alleen dat ze niet eerder bij de instelling is opgestapt. Bovendien zei Roosjen dat GGZ Drenthe vrijwel klakkeloos aanneemt wat patiënten zeggen. Haar verhaal wordt niet geloofd.

'Overlevingsinstinct'

"Er staat in mijn medisch dossier dat ik verkracht ben", zei de psychologe in tranen tegenover het tuchtcollege. Ze wist dat ze anders had moeten handelen als GZ-psychologe. "Maar ik zat zo klem dat je overlevingsinstinct bepaalt hoe je handelt en helaas niet de beroepscode."

Toch wist geen van haar collega's van de relatie. Tegen de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, andere psychologen ook buiten GGZ Drenthe; ze vertelde er verder niemand over. Dat was omdat ze naar eigen zeggen niemand vertrouwde. Ze werkt inmiddels niet meer in de forensische zorg.