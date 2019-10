Wildcam: Gescharrel in het bos

gaai verstopt eikels

Gaaien verstoppen eikels in de grond, zodat ze in de barre winterse maanden toch nog wat te eten hebben. De gaai voor de wildcam is druk bezig zijn winterkostje te verzamelen. Hij lijkt zich niet te storen aan de houtsnip, die in hetzelfde stukje bos rondscharrelt.Sonja van der Wijk: "Beide vogels kunnen op hun eigen manier met voedsel bezig zijn, zonder elkaar te verstoren. Ze zijn totaal niet onder de indruk van elkaars aanwezigheid, dat is leuk om te zien." Van der Wijk is vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Ze was blij verrast met de houtsnip die voor haar wildcam opdook."Het zijn eigenlijk hele geheimzinnige vogels. Je ziet houtsnippen niet zomaar, en als je ze ziet, is het vaak een opschrikkende vogel die vlak voor je voeten wegschiet. Door hun perfecte camouflagekleur blijven ze lang onopgemerkt.Het zijn bijzondere vogels, omdat het steltlopers zijn die in het bos leven. Ze scharrelen dus vooral over de grond, zoekend naar wormen en andere insecten. Het zijn trekvogels, maar in Nederland kan je ze het hele jaar aantreffen. Onze broedvogels worden 'vervangen' door vogels uit het noordoosten van Europa.""Het is een heel aandoenlijke vogel om te zien vind ik, met een prachtig, ernstig kijkend kopje. Ik kan enorm genieten als ik zulke beelden zie. Ik vind het ook best bijzonder om houtsnippen in de Onlanden te zien, omdat er eigenlijk maar weinig bos is. De kleine stukjes bos en de vele houtwallen en struwelen vormen in combinatie met de natte voedselrijke bodem, toch een heel goed leefgebied voor deze vogel."