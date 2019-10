Zoon Jan uit Ruinerwold: natuurliefhebber en website-manager

Hij is onder meer actief op Facebook, waar hij de naam Jan gebruikt. Duidelijk is dat hij in januari 1994 is geboren in het Overijsselse Hasselt. Daarna heeft hij vanaf mei 2005 in Zwartsluis gewoond, eveneens in de gemeente Zwartewaterland. Vanaf januari 2008 verbleef Jan met zijn familieleden in Meppel. Sinds augustus 2010 is Ruinerwold zijn woonplaats.Zijn moeder heeft de laatste drie verhuizingen niet meer meegemaakt. "In 2004 overleed ma en iedere dag zorgen wij nu met plezier voor pa", schrijft Jan op LinkedIn. Naar school gaan deed Jan niet, hij kreeg persoonlijk onderwijs van zijn ouders. "Ik wil mijzelf inzetten zodat iedereen de kans krijgt om tot de top van creativiteit, vaardigheid en waardering te groeien", omschrijft Jan zichzelf.Hij toont zich op zijn persoonlijke pagina nadrukkelijk een natuurliefhebber. Zo laat de 25-jarige Jan weten mee te doen aan de wereldwijde klimaatstaking van eind vorige maand. Vrienden heeft Jan niet op Facebook, maar inmiddels stromen de reacties binnen op zijn verschillende berichten. Het is duidelijk dat 'het grote publiek' zijn account heeft ontdekt.Zijn liefde voor de natuur speelt ook een hoofdrol op de Twitter-tijdlijn van Jan. Zo deelt hij een rijmpje: 'Herstel onze aarde in haar waarde. Geef de mensen hun diepste wensen. Durf te dromen met de bomen. Dan zullen we er zeker komen.' Jan retweet veel van de Vlaamse boswachter Marc en de stichting Trees for All, dat bomen plant om de CO2-uitstoot te compenseren.Ook heeft hij het af en toe over zijn werk. Jan schrijft onder meer dat hij ervaring heeft in de marketing, web-development en engineering. "Welke naam klinkt beter: De Creativiteitsmarkt of De Creatieve Markt voor een webshop waar hoofdzakelijk handgemaakte producten verkocht gaan worden?", vraagt hij op Twitter. "Of iemand een ander idee. Ik hoor het graag." Reacties bleven uit. Althans, tot vandaag.Jan is volgens eigen zeggen websitemanager bij Creconat, een bedrijf dat eigendom is van de gearresteerde Josef B. uit Meppel. De Oostenrijker is de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar Jan de afgelopen jaren met zijn familie zou hebben geleefd. Jan werkt sinds juni 2019 voor Creconat. De website van het bedrijf is echter nog niet in de lucht. Hij heeft het ook over zijn webwinkel 'houtinjehuis', net zoals Creconat gelieerd aan houtbedrijf Native Creative Economy.Op Facebook plaatst hij de laatste weken vooral foto's van Ruinerwold, vooral in de nachtelijke uren. Wellicht was Jan toen op weg naar café De Kastelein, waar hij zijn verhaal deed. De twintiger kwam de afgelopen weken een aantal keer in deze kroeg. Chris Westerbeek, de caféhouder, belde uiteindelijk de politie.Op Instagram toont Jan warme gevoelens voor deze Chris. Op zijn laatste twee posts is de caféhouder te zien. "Last meeting up with Chris. Doesn't he look sweet", schrijft Jan bij een foto waarop Chris is te zien. Daarnaast zijn de woorden "Angel Kisses" toegevoegd. De originele foto komt overigens van de Facebook-pagina van Chris zelf.Jan had een lange baard, vies haar en vuile kleren toen hij het café bezocht. Op zijn social media-kanalen ziet de hij er beduidend verzorgder uit. Jan schrijft bovendien in vrij goed Nederlands en waagt zich soms zelfs aan enkele Engelse zinnetjes. Verder is hij op de hoogte van verschillende technische ontwikkelingen. Hij rept onder meer over de cloud en Google Drive.Waar Jan nu verblijft, is onduidelijk. Bij aankomst van de politie werden behalve de 58-jarige huurder van de boerderij, de vader en vijf van zijn kinderen aangetroffen. Jan was daar dus niet meer bij.