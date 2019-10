Dodemansweg voor slangen niet op slot

Naast slangen, verongelukken er ook andere dieren op de dodemansweg. Het CDA en GroenLinks dienden daarom een motie in om de weg te sluiten. Deze motie is maandagavond door de gemeenteraad van Ooststellingwerf verworpen.''Ik snap wel dat de weg niet per direct kan worden afgesloten’’, zegt Marjan Dunning van Natuurmonumenten. ''Maar ik ben wel teleurgesteld.’’ Ze zegt dat er gesprekken zijn met de gemeente Ooststellingswerf over een oplossing.Volgens Natuurmonumenten zijn er dit jaar al 160 slangen doodgereden op de weg. Henk Dongstra, fractievoorzitter van Ooststellingswerfbelang, trekt bij Omrop Fryslân dit aantal in twijfel. Dongstra zegt dat volgens hem het beeld van de buurtbewoners heel anders is. Marjan Dunning stelt dat het aantal op feiten gebaseerd is. Elke dode slang wordt volgens haar van de weg gehaald en gedocumenteerd.Marcel Bos, wethouder van de gemeente Ooststellingswerf, geeft aan dat er voor 1 maart uitsluitsel komt over de maatregelen.