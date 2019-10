Boeren blokkeren trams in Den Haag, anderen doen rondje Groningen

Honderden demonstrerende boeren hebben vanmiddag het officiƫle demonstratieterrein verlaten, blokkeren tramlijnen en steken vuurwerk af. Ze scanderen luid leuzen. In het tumult is zelfs geprobeerd een band van een politieauto leeg te laten lopen.

Het protest vindt plaats voor het Centraal Station in Den Haag. De demonstranten hadden vooraf afgesproken met de gemeente dat ze hun manifestatie zouden houden op de Koekamp, naast het Malieveld. De boeren gingen toch naar het Malieveld en nu verplaatsen ze zich naar de stad.Eerder vandaag zei burgemeester Johan Remkes dat de boeren zich aan de afspraken moeten houden. Ander gedrag noemt hij onacceptabel en gevaarlijk. Premier Mark Rutte waarschuwde dat anders "het strafrecht geldt".In Groningen zijn rond 13.30 uur honderden boeren begonnen aan een rondje over de ringweg. Ze steunen daarmee hun protesterende collega’s in Den Haag.Volgens boer Klaas Wolters, een van de initiatiefnemers van de actie, rijden er driehonderd tot vierhonderd tractors over de ringweg. "De opkomst is hoger dan verwacht", zegt hij. De tractors rijden op één rijbaan. "Zo kan het andere verkeer ons rustig passeren. We willen laten zien dat we ook op een nette manier kunnen protesteren tegen het stikstofbeleid. We mijden ook bewust de spits. Voor de avonddrukte zijn we weer van de weg af", aldus Wolters.