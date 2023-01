Haalbaarheid van overdekte ijsbaan in Drenthe gaat onderzocht worden

Alfred Schoenmaker reageert direct. "Het bedrijf heeft natuurlijk al onderzoek gedaan. Echter, wij als Statenleden willen getoetst hebben of dit plan in praktijk klopt. Als wij over dit soort investeringen praten, moet je weten waar je het over hebt."

De ChristenUnie ziet het onderzoek niet zitten. "We hebben eerder een gesprek gehad over ijsbaan in Drenthe", gaat Statenlid Bernadette van den Berg-Slagter in over de eerdere soap rondom de schaatsbaan Hoogeveen. "Daar hebben we nog een beetje slechte herinnering aan." Ze zegt te wachten op een vollediger plan voor een schaatsbaan. "Het is nu een slag in de lucht", vindt ook Du Long.

Energie

Een tweede reden waarom Van den Berg-Slagter een ijsbaan niet ziet zitten ligt in de hoek van de energie. "We leven in een tijd waar energie een vraagstuk is geworden. Een ijsbaan vraagt heel veel energie. Deze is energieneutraal", wijst ze naar de plannen. Een hal als in Rotterdam verbruikt zo'n 20 procent vergeleken met een hal als Thialf. Dat komt omdat er minder ruimte is om te koelen - er is immers geen middenterrein. Daarnaast moeten er zonnepanelen komen. 3000 zegt Van den Berg-Slagter. "Dat zijn ongeveer 30 tot 40 voetbalvelden. Waar leg je die neer? En je gebruikt de baan in de winter, wanneer de zon niet schijnt."

Locatie

In het onderzoek naar de haalbaarheid wordt mogelijk ook een locatiekeuze opgenomen. Nu is er nog helemaal geen zicht op een locatie. Er wordt gemikt op het zuiden van de provincie.