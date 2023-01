'Drenthe moet dé paardenprovincie van Nederland worden'

Drenthe als het meest aantrekkelijke gebied voor ruiters uit heel Nederland. Dat is de droom van Stichting Paardenroutes Drenthe. Als eerste stap willen ze de slecht onderhouden ruiterpaden aanpakken.

"Pas op, boomwortels!" Menner Brigitte de Haas houdt vanaf de bok het pad goed in de gaten voor de twee ruiters achter haar. "Overhangende takken, stenen en wortels kunnen een paard blesseren, en zelfs kreupel maken." De afgelopen jaren is het onderhoud aan de ruiterpaden overgeleverd aan vrijwilligers en bereidwillige boswachters. "We doen veel zelf", vertelt De Haas. "Maar sommige takken en wortels zijn te groot en te zwaar."