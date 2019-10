Azc Hoogeveen blijft, maar zonder 'aso-opvang'

Volgens burgemeester Loohuis gaat het goed met het azc. "De afgelopen jaren hebben we gezien dat het azc een plek krijgt in onze samenleving. Veel inwoners zetten zich in als vrijwilliger voor het azc en andersom zien we dat asielzoekers zich als vrijwilliger inzetten voor de Hoogeveense samenleving."Verder heeft het azc 'positieve effecten' op de werkgelegenheid en onderwijs in Hoogeveen, meldt de gemeente.Waar de opvang van 'gewone' asielzoekers blijft, verdwijnt het zogenoemde 'aso-azc'. Op 1 februari gaat dat dicht. Officieel heet het de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie, ebtl. Hoogeveen had eerder al gezegd te willen stoppen met de opvang van overlastgevende asielzoekers."De opzet is in onze ogen mislukt doordat er een andere doelgroep in de ebtl kwam dan bedoeld. Zo kwamen er onder meer zwaar criminele asielzoekers en mensen met psychiatrische problemen in de ebtl", aldus burgemeester Loohuis.