Wat deed mijn opa in de Tweede Wereldoorlog nou echt?

Wat deed mijn opa in de Tweede Wereldoorlog? Waarom steunde hij de Duitsers? Of waar verborg hij onderduikers? Het Drents Archief wil mensen met zo'n zoektocht en mensen die meer willen weten wat er in de Tweede Wereldoorlog in hun dorp of streek gebeurde, helpen.

Daarom was er vandaag een speciale Tweede Wereldoorlog familiedag in het archief. De foto op de banner bij de voordeur is veelzeggend. Een opa die al pijprokend het SS-weekblad Storm leest.