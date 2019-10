Ruinerwold overspoeld door cameraploegen: 'Ik had er geld voor moeten vragen'

Josef B. verdacht van betrokkenheid bij vrijheidsberoving

Maar vooral Oostenrijkse media zijn geïnteresseerd in de zaak. De huurder van de boerderij waar het gezin is gevonden is Oostenrijker Josef B. Hij is aangehouden en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.Ook bij RTV Drenthe komen de verzoeken van internationale pers binnen. De BBC, Australische televisie en media uit Nieuw Zeeland willen duiding bij het Drentse nieuws.Niet heel Ruinerwold is blij met de aandacht. Bij een overbuurman stonden journalisten al om zes uur in de ochtend op de ramen te kloppen. De beveiligers hebben afzetlint geplaatst om er voor te zorgen dat de journalisten niet op het erf komen."Het is een uitermate bizarre situatie", laat buurtbewoner Vincent de Gooijer weten. "Ik wilde de media helemaal niet te woord staan, maar ook zij moeten hun werk doen."Toch ziet hij nog wel de humor in van alle aandacht. "Ik had er geld voor moeten vragen, dan was ik rijk geweest", aldus De Gooijer, vlak nadat hij het Vlaamse nieuwsprogramma Terzake te woord heeft gestaan.De Gooijer had nooit het benul dat er een gezin verborgen zat op de boerderij. "Ik zag alleen de klusjesman en zag hem ook alleen maar de boerderij opknappen. Heb nooit contact met hem gehad."De bewakers van het terrein zijn gisteren gearriveerd. Zij moeten er voor zorgen dat alle nieuwsgierige ogen niet het erf betreden. Om te schuilen tegen het herfstweer hebben de beveiligers inmiddels een bouwkeet, met stroom en verwarming.De politie heeft inmiddels voorbereidingen getroffen voor het forensisch onderzoek. De dieren op het terrein worden verzorgd.