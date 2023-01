Plan KAN pleit voor kleinschalige opvang asielzoekers

Een initiatiefgroep pleit voor kleinschaliger opvang van asielzoekers in Nederland en heeft het plan KAN bedacht: Kleinschalige Asielopvang Nederland Directeur John van Tilborg van vluchtelingenorganisatie INLIA is een van de initiatiefnemers.

"Als je nu kijkt hoe mensen zich overvallen voelen door het aanwijzen van grootschalige opvang met 300 tot 600 plekken voor asielzoekers", zegt Van Tilborg in Cassata. "Er is heel veel weerstand, bewoners en bestuurders worstelen er mee."

Het plan KAN pleit voor een andere manier van opvang. "Iedere gemeente heeft een taakstelling hoeveel asielzoekers ze elk jaar moeten huisvesten. Een kleine gemeente weinig mensen, een grote gemeente meer mensen", zegt Van Tilborg. KAN zegt, je moet ophouden met al die grote centra neer te willen zetten met al die weerstand die dat met zich meebrengt, je moet dat kleinschalig doen. KAN pleit voor dertig plekken voor asielzoekers per tienduizend inwoners.

Tynaarlo

Een goed voorbeeld is de gemeente Tynaarlo volgens Van Tilborg. "Verspreid over die gemeente zijn er verschillende soorten kleinschalige opvang. Overloop van Ter Apel, opvang voor minderjarige alleenstaande asielzoekers en opvang voor statushouders. Je ziet dat het draagvalk daar veel groter is."

"We hebben in Eelde vier jaar een kleinschalige tussenvoorziening gehad voor statushouders en dat heeft perfect gedraaid. Mensen hadden geen woning, maar ze werden daar wel voorbereid op hun leven in Nederland. Het was een soort buffer. Waarom zou je dat niet breder toepassen, niet alleen voor statushouders, maar ook voor asielzoekers. Je hebt dan ook niet al die dure beveiliging nodig. In vier jaar tijd hebben we in Eelde drie keer politie gehad. Het is kleinschalig en we doen het met de gemeenschap."