Wat weten we tot nu toe over het gezin in Ruinerwold?

Maar wat weten we wel?- Zondag trof de politie zes personen aan in een verlaten boerderij. Een vader met vijf kinderen.- Het gezin had zich sinds 2010 afgesloten van de buitenwereld.- De politie kwam daar nadat de oudste zoon van het gezin zich had gemeld bij een café in de buurt. Hij is het zevende lid van het gezin.- De kinderen van het gezin zeggen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar te zijn. Dat wordt nog onderzocht door de politie.- Geen van de zeven gezinsleden staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.- De zoon kwam vaker in het café. Getuigen zeggen dat ze hem zeker drie keer gezien hebben.- De oudste zoon van het gezin is, ondanks dat het gezin van de buitenwereld is afgesloten, sinds juni dit jaar actief op social media.- Inmiddels weten we dat de oudste zoon Jan heet.- Via zijn social media werd bekend dat Jan een natuurliefhebber en website-manager van Josef B. was.- Het gezin woonde eerder in Hasselt en Zwartsluis. Daarna verhuisde het naar Ruinerwold.- De huurder van de boerderij, Josef B., is door de politie opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.- Een oud-buurvrouw van het gezin zegt dat Josef B. in Hasselt een buurman van het gezin was.- In verband met het onderzoek heeft de politie invallen gedaan bij een pand in Zwartsluis. Volgens enkele media had het gezin een winkeltje in dit pand. Mogelijk runde de vader het winkeltje samen met Josef B. Een aantal jaren geleden had het winkeltje ook een kantoor in Wenen.- Ondertussen wordt Ruinerwold overspoeld door cameraploegen uit de hele wereld. Van Nieuw Zeeland tot Frankrijk. Vooral Oostenrijkse media zijn geïnteresseerd in het verhaal vanwege de identiteit van Josef B.