Djammen: Meppeler country van Gerard Bierman

Begeleid door muzikanten zingt hij voor Djammen tijdens de Neosessies bij Neo Music in Bovensmilde twee nummers."Wat heb ik met country? Je kan je hart en ziel er inleggen", vat Bierman het samen. "Ik maak totaal al 35 jaar muziek. In het verleden zat ik in de commerciële sector, in amusementsbands die ook popmuziek maken. Ik heb veel in feesttenten en op pleinen gestaan." Maar dat is nu voor Bierman voorbij. Hij heeft zich helemaal op de country gestort. "We hebben een superleuke tijd gehad. Af en toe mis ik dat nog wel."Een van de belangrijkste dingen in het leven van de 58-jarige zanger is muziek. "Het is heel moeilijk uit te leggen. Het is een gevoel. Ik ben er elke dag mee bezig. Als ik 's avonds thuis ben, zit een ander tv te kijken, dan zit ik achter mijn laptop met een koptelefoontje op muziek te luisteren. Dan zit ik helemaal in dat wereldje."Ook op het podium heeft Bierman er 'last' van. "Als ik zing en ik doe een ballad bijvoorbeeld. Negen van de tien keer heb ik de ogen dicht. Anderen zeggen dan wel dat dat niet kan, omdat je interactie met het publiek moet hebben. Ben ik het ook mee eens, maar ja, als mijn gevoel het aangeeft dat ik er helemaal induik, doe ik dat gewoon. Ik volg mijn eigen weg daarin."Bierman treedt de laatste tijd enkel op met zijn countryrepertoire, vol covers. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een album met eigen muziek. Bierman trekt hierin samen op met John en Nienke Geuzinge van Neo Music. "Als het goed is ga ik één of twee nummers zelf schrijven", legt hij uit. De rest wordt gemaakt door John en Nienke. "Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen", besluit Bierman.