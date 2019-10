Meer AED's in Drenthe, maar te weinig mensen kunnen 'm bedienen

Voorzitter Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe is erg blij met de toename van het aantal AED's "In Drenthe zijn nu zo'n 700 AED's aangemeld. En 500 daarvan zijn 24/7 beschikbaar. Dat is een hele mooie groei op jaarbasis"Om een AED te kunnen gebruiken moet je een geschoold burgerhulpverlener zijn. Daar zijn er op dit moment eigenlijk te weinig van en dat is zonde vindt Snippe. "We hebben 10.000 burgerhulpverleners in Drenthe, maar 2500 daarvan hebben de opleiding niet gedaan en die vallen dus af. We moeten daar zeker aandacht aan besteden. De reanimatie door een burgerhulpverlener is het belangrijkste wat er is."Veel burgers kwamen dit jaar met initiatieven om in de buurt een AED op te hangen. In Bovensmilde willen de bewoners bijvoorbeeld aan de stille kant van het kanaal en in de buitenwijken een aantal AED's ophangen."Stel dat er een keer iets met iemand gebeurt en de brug staat los? Soms heb je één boot en dan is ie zo weer gesloten maar soms heb je ook wel vijf of zes boten achter elkaar en dan staat ie zo vijf minuten open. En ja, elke minuut telt", zegt Monique Bruggenkamp.In de gemeente Westerveld probeert het ondernemersfonds middelen aan te boren om een dekkend netwerk van AED's te krijgen. En ook daar gaat het goed met het aantal nieuwe AED's, maar blijven het aantal vrijwilligers achter."Op sommige plekken worden er actie's opgezet om mensen te activeren voor de cursus. De EHBO-verenigingen zijn daar uiteraard mee bezig, maar er liggen nog veel meer kansen om mensen op te leiden tot burgerhulpverlener", zegt Marjolein Rink van het Ondernemersfonds Westerveld.Volgens Hartveilig Drenthe duurt het niet lang meer tot er een dekkend netwerk in in heel Drenthe is. Vooral de grote steden, zoals Emmen, Assen en Hoogeveen moeten dan nog wel wat werk verzetten, zegt Snippe."Die 200 die nu ergens binnen staan moeten dan naar buiten en we moeten nog wat beter spreiden zodat er om de 500 of 700 meter een AED hangt. Ja, dan zijn we gedekt"