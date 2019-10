'Josef B. en gezin Ruinerwold waren buren in Hasselt'

Invallen in Zwartsluis in onderzoek naar Ruinerwold

Uit berichten op sociale media valt af te leiden dat het gezin ooit in Hasselt woonde. Het gezin woonde in een jaren '80-woning aan De Weerd. De politie wil niet bevestigen dat het gezin in Hasselt gewoond heeft en of Josef B. hun buurman was.Volgens oud-buurvrouw Sandra Zoer woonde het gezin op nummer 16, later kwam een Oostenrijkse man met de naam Josef op nummer 18 wonen. De tuinen van B. en het gezin grensden aan elkaar. "Bij de achterdeur werd er een deur in de schutting gemaakt. Zo konden ze naar elkaar toe zonder over straat te gaan."Volgens de Zoer leidde het gezin in Hasselt al een teruggetrokken bestaan. "De kinderen werden wel met de auto naar school gebracht en kwamen 's middags thuis. Maar er werd niet op straat gespeeld, ze waren meestal binnen."De oud-buurvrouw had dan ook nauwelijks contact met het gezin. Wel speelde de dochter van Zoer af en toe wel met een van de kinderen van het gezin. “Maar niet binnen, dat was altijd buiten achter het huis.”