Drenthe maakt zich klaar voor 75 jaar vrijheid

Initiatiefnemers van de activiteiten kwamen gisteren samen op het provinciehuis om de plannen aan elkaar te presenteren en elkaar beter te leren kennen. Projectleider Gerrit Kamstra is trots op het programma wat er nu al staat.“We hebben hele kleine herdenkingen, maar die zijn heel waardevol en daar zijn mensen heel serieus bij betrokken. En aan aan de andere kant hebben we ook grote theatervoorstellingen en een speelfilm die in de bioscoop gaat draaien. Het is zo’n grote range, dat is ook zo leuk.”Een paar van die grotere projecten werden gisteren gepresenteerd. Bijvoorbeeld een vrijheidstour met oud-legermateriaal die vanuit Coevorden door de provincie zal trekken. En er was aandacht voor een boek en een lespakket voor scholen over ’Operation Amherst’. Een belangrijke militaire operatie waardoor Drenthe begin april 1945 kon worden bevrijd.Maar dat is nog maar een 'tipje van de sluier'. Het NNO gaat concerten geven en een lespakket ontwikkelen rondom de negende symfonie van Beethoven. Op Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt het laatste deel van de theatervoorstelling ‘Aan de andere kant’ gespeeld. Filmmaker Reinout Hellenthal uit Assen maakt een film waarbij drie personages op zoek zijn naar hun eigen vrijheid. De lijst met activiteiten lijkt eindeloos.RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden zullen volgend jaar ook veel aandacht aan de herdenking besteden. RTV Drenthe gaat een website maken waarop alle Drentse activiteiten en verhalen samen zullen komen. De omroep is ook betrokken bij de fotowedstrijd van het NIOD waarbij iedereen wordt opgeroepen om in hun eigen archief te kijken naar mooie, opvallende of interessante oorlogsfoto’s. Het Dagblad van het Noorden zal dagelijks met een tijdlijn komen van de bevrijding.Het bevrijdingsfestival in Drenthe zal ook anders dan andere jaren. Het inhoudelijke programma wordt uitgebreid en ook zullen er zogenaamde 'vrijheidsmaaltijden' worden georganiseerd.De provincie heeft 1 miljoen euro voor het herdenkingsjaar vrijgemaakt. Het Nationaal Fonds voor Vrede , Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) legt daar nog 750.000 euro bij en ook de 12 Drentse gemeenten hebben allemaal een potje gemaakt voor activiteiten.