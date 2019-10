Miedema leidt Arsenal met vier goals langs Slavia Praag

Na 24 minuten vond de aanvaller uit Hoogeveen voor het eerst het net in het Sinobo Stadium in de Tsjechische hoofdstad. Twee minuten na haar openingstreffer was het opnieuw raak. In de 39e minuut voltooide de Drentse doelpuntenmachine haar hattrick.De Tsjechische hoop op een goed resultaat was daarmee al vervlogen, maar Miedema beukte door. In de 52e minuut maakte ze ook nog de 0-4, waarna ploeggenoot Kim Little een penalty benutte. Slavia Praag wist in het laatste deel van de wedstrijd iets terug te doen. Door goals van Svitkova en Persson werd de stand iets dragelijker: 2-5.Over twee weken is de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League.