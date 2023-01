Gery Veldhuis vertrekt als politiechef bij eenheid Noord-Nederland

Toch verlaat Veldhuis de politie nog niet. In zijn laatste jaar voor z'n pensioen gaat hij aan de slag met een project, "gericht op het vakbekwaam maken van nieuwe collega's in het vakgebied van de opsporing". Ook keert hij terug op straat, in de basisteams van Drenthe, Groningen en Friesland.

Veldhuis was sinds 1 januari 2018 politiechef in Noord-Nederland. Diezelfde functie bekleedde hij in de tien jaar ervoor in Limburg. In 2005 was Veldhuis plaatsvervangend korpschef in Drenthe.