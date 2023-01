De week van Drenthe: Protesterende boeren, bezorgde apothekers en afvalwater in Schoonebeek

Militairen die naar Litouwen vertrekken, boeren die protesteren bij het provinciehuis in Assen en apothekers die de noodklok luiden. Er gebeurde afgelopen week weer genoeg. In de Week van Drenthe krijg je weer een overzicht van het belangrijkste nieuws van afgelopen week.

Maandag vertrok een groep militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte naar Litouwen. Het leger is daar voor een NAVO-missie. Ze gaan richting Oost-Europa om inwoners te beschermen tegen eventuele Russische agressie. Sinds 2017 maakt Nederland als NAVO-bondgenoot deel uit van de zogeheten Enhanced Forward Presence in Litouwen. De militairen uit Havelte deden al eerder mee, maar het afgelopen jaar was het de beurt aan de eenheid uit Oirschot.

Protesterende boeren

Op dinsdag trok een groep actievoerende boeren naar het provinciehuis in Assen. Ze demonstreerden er tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Boeren Jan en Piet uit Groningen begonnen vorige week aan een tocht langs alle provincies om te protesteren. Drenthe was als elfde aan de beurt. Zo'n vijftig boeren waren van de partij. "We hopen dat er een zaadje is geplant", aldus de boeren.

Medicijntekort

Apothekers luidden woensdag nog maar eens de noodklok, want steeds meer medicijnen raken op. Ze uitten hun zorgen in een brandbrief aan minister Kuipers. "Het probleem is heel groot en wordt steeds groter", zegt Paul Jansema van de Drentse Apothekers Coöperatie. "Vorig jaar hebben we te maken gehad met een tekort van meer dan 1.500 medicijnen. Dat betekent dat zo'n middel dan zeker twee weken niet beschikbaar. En dat gaan we dit jaar overtreffen, zo is de verwachting."

Afvalwater injecteren in Schoonebeek

Donderdag werd bekend dat de NAM het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek wil injecteren in een leeg gasveld bij het dorp. Dat is volgens de NAM nog altijd de beste optie. Het bedrijf stelt dat afvalwaterinjectie milieuvriendelijker en goedkoper is dan enkele andere onderzochte alternatieven.

Spoedeisende hulp Meppel 's nachts dicht