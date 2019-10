Minder Drenten in de WW, maar relatief weinig banen in 2020

Eind vorige maand hadden 6.901 mensen een uitkering, dat is 2,8 procent van de beroepsbevolking. Vooral uitzendkrachten in de bouwsector en mensen in de industrie zitten minder vaak in de WW.Als je de cijfers van afgelopen maand vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, is er sprake van een daling van 18,7 procent.Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat het aantal uitkeringen blijft afnemen komend jaar. Maar die daling zal wel minder groot worden. Dat komt omdat de economische groei afneemt en daardoor komen er minder banen bij."De groei van werknemersbanen in Drenthe ligt in 2020 ruim onder het landelijk gemiddelde. Vooral bevolkingskrimp in Drenthe speelt hierbij een rol", aldus het UWV.