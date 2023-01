Huismus is het vaakst geteld in Drenthe

De huismus is tijdens de Nationale Tuinvogeltelling het vaakst gezien in Drenthe. Uit de voorlopige resultaten is de huismus iets meer dan 25.000 keer geteld in Drenthe.

Ook landelijk is de huismus het vaakst geteld, net als bij alle voorgaande edities. De huismus leeft in groepen, vandaar dat ze qua absolute aantallen met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Landelijk is de huismus meer dan 360.000 keer gespot, de koolmees volgt met ongeveer 230.000.

De top vijf van vogels gespot in Drenthe is gelijk aan de landelijke top vijf. Behalve de huismus en de koolmees staan daar ook de pimpelmees, merel en vink in. De koolmees is zo'n 11.000 keer gezien in provincie, de pimpelmees net geen 9.000 keer.

4.000 inwoners telden vogels

In Drenthe hebben iets meer dan 4.000 inwoners dit weekend meegedaan aan de Nationale Tuintelling. Zij hebben meer dan 85.000 vogels gezien.