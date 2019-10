Paddenstoelenparadijs rondom het Boekweitenveen

Het terrein is afwisselend met wat hoger gelegen stukken, wat water, wat heide en heel veel paddenstoelen. Gewimperde aardsterren, varkensoren, kleine stinkzwammen, groene knolamanieten en er is zelfs een blauwe stekelzwam gevonden.Het zijn stuk voor stuk bijzondere paddenstoelen en boswachter Evert Thomas is enthousiast. "Ik weet dat de gewimperde aardsterren op een aantal plekken in het bos bij Gieten voorkomen, maar bij ons in het Hart van Drenthe zie ik ze nooit. Ze zien er prachtig uit!" De groene knolamaniet is de giftigste van het stel.Dankzij de hoeveelheid en verscheidenheid van paddenstoelen heeft het Boekweitenveen een plekje verdiend in de nieuwe verspreidingsatlas met waardevolle paddenstoelengebieden. Op deze online kaart geven bijna vijftig stippen de meest bijzondere vindplaatsen van het land weer. Ook vaatplanten, mossen en korstmossen hebben een plek in de atlas.Voor de baksteenfabriek werd indertijd volop kalk aangevoerd en een deel daarvan is in de grond terecht gekomen. "Dat leverde een schrale maar behoorlijk kalkrijke grond op en die twee omstandigheden maken dat er veel verschillende paddenstoelen groeien", aldus Rob Chrispijn, een van de auteurs van de verspreidingsatlas.