Verkiezingsproces begint, partijen moeten zich vandaag registreren

Is er nog een Drent die een gooi wil doen met een eigen partij naar zetels in de Provinciale Staten van Drenthe, of hebben alle partijen zich al kenbaar gemaakt? Dat wordt vandaag duidelijk in het gemeentehuis in Assen, bij de officiële start van het verkiezingsproces.

Het is namelijk de Dag der kandidaatstelling. In het gemeentehuis moeten alle partijen die willen meedoen aan de provinciale verkiezingen op 15 maart zich vandaag melden. "Ooit heel lang geleden is in de Kieswet vastgelegd dat de gemeente Assen het centraal stembureau voor de provincie Drenthe is", zegt Roderik de Haan van de gemeente Assen.

Beoordeling

"Alle partijen komen vandaag bij ons langs om de kandidatenlijsten in te leveren. Die moeten we beoordelen en aan het eind van de week weten we dan officieel welke partijen mee gaan doen aan de verkiezingen", legt De Haan uit. Gekeken wordt onder andere naar de leeftijd van de kandidaten en of ze in Drenthe woonachtig zijn, of voornemens zijn te verhuizen naar Drenthe. Bij onvolkomenheden is er nog tijd om een en ander te herstellen.

Negentien partijen hebben eerder al kenbaar gemaakt mee te willen doen aan de verkiezingen. Nieuwe namen op de kieslijst in Drenthe zijn onder andere BBB en Volt. "Misschien dat er nog blanco lijsten mee willen doen, dat zijn partijen zonder naam. Ik verwacht het niet, maar we gaan het zien."

Wie vandaag nog de geest krijgt en mee wil dingen naar zetels in het provinciehuis, moet opschieten. Om 17.00 uur sluiten de deuren in Assen. "Je moet genoeg ondersteuningsverklaringen verzamelen, dat zijn er in dit geval dertig. Mocht je nog mee willen doen, zal je aan de bak moeten", zegt De Haan. "Met die verklaring geven kiezers aan dat ze willen dat jouw partij mee gaat doen aan de verkiezingen."

Aftrap