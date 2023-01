Schoolreisjes dichter bij huis door hogere reiskosten

"De bus is de grootste onkostenpost", zegt leerkracht Sylvia Manders van de Beiler school over de keuze om op de fiets naar Grolloo te gaan. "Stel dat het budget 25 euro per leerling is, dan gaat daarvan zo'n 20 euro naar de kosten voor de bus. Je kunt dus nagaan dat er niet heel veel meer overblijft voor de rest, bijvoorbeeld om een patatje te eten."