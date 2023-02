Einde hertenkampen? Hoe het begon met een koningshert uit Gasselternijveen

In 2020 deed damhert Floris in Ruinen ineens van zich spreken. In het hertenkamp in het dorp liep het dier met een plastic regenton in zijn gewei te pronken. Floris had jeuk gekregen en bij het schuren tegen de ton was die vast in het gewei komen te zitten. Overigens verdween de ton weer met het afvallen van het gewei. Floris woont nog altijd in het parkje in Ruinen, zijn gewei is natuurlijk gewoon weer aangegroeid.