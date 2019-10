NK wielrennen drie jaar lang in Drenthe

Speerpunt in het parcours is voor volgend jaar in elk geval de vernieuwde VAM-berg in Wijster.Er wordt gedacht aan een parcours van rond de veertien kilometer rond de VAM-berg met finish bergop. Verdere details over het parcours ontbreken nog. Over drie dagen worden 1.200 renners verwacht in acht categorieën. Het nieuws is vandaag bekendgemaakt bij de start van Olympia's Tour.Thijs Rondhuis, geboren en getogen in Exloo, is verantwoordelijk voor de organisatie van het NK. De oud-renner is met zijn bedrijf Courage Events onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de Ronde van Groningen, de Boels Ladies Tour, de Healthy Ageing Tour en Olympia's Tour.Normaal gesproken wordt het Nederlands kampioenschap in het laatste weekend van juni verreden. Maar aangezien de Tour de France, in verband met de Olympische Spelen van Tokio, volgend jaar al op 27 juni van start gaat, is het aannemelijk dat het NK in het weekend daarvoor wordt verreden. Voor Drenthe komt dat goed uit. Want anders zou het NK samenvallen met de TT.In 2015 was het NK wielrennen ook al te gast in Drenthe. Toen kreeg Emmen de organisatie toegewezen. De stad gaf begin dit jaar aan opnieuw belangstelling te hebben voor het NK. Maar zij grijpen nu dus naast het evenement.Afgelopen zomer was het Nederlands kampioenschap op de weg in Ede. De titel bij de mannen ging naar Fabio Jakobsen. Lorena Wiebes won het rood-wit-blauw bij de vrouwen.