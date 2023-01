Appartementencomplex 't Forum aan Koopmansplein in Assen is af

De bouw van het appartementencomplex boven winkelcentrum 't Forum aan het Koopmansplein is af. Eind deze maand trekken de eerste bewoners in het pand.

"Een enorme operatie, maar we zijn bijna aan het einde", vertelt vastgoedeigenaar Thijs van Bree. Er wordt nog hard gewerkt aan de woningen, maar de 43 huurappartementen op drie woonlagen zijn zo goed als af. Eind deze maand moeten de eerste bewoners hun stulpje kunnen betrekken. "Zo komt er nog wat groen hier in de binnentuin en moet er nog wat gedaan worden aan de dakbedekking", laat de vastgoedbaas zien.

'Een hele opgave'

Ruim een jaar geleden begon de verbouwing van het ooit bruisende shopparadijs. Vastgoed Groningen BV kocht het al in 2018, maar maar mede door de herontwikkeling van het Koopmansplein kon de aanpak pas later beginnen. Ook de levering van bouwmaterialen zorgde uiteindelijk voor een vertraging van twee maanden. "Het was een hele opgave, maar het eindresultaat mag er zijn, want het is een prachtig gebouw geworden", vindt Van Bree.

De huurappartementen in het gebouw genaamd Koopmanstaete variëren in grootte van 43 tot 92 vierkante meter en hebben één of twee slaapkamers. De prijzen liggen tussen de 825 en 1350 euro. Afgelopen vrijdag bleek dat er veel belangstelling is voor de onderkomens. Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen langs bij de open kijkdag.

Geluidsoverlast

Toch heeft wonen in het stadshart niet alleen maar voordelen, want met de evenementen op het plein zal er ook regelmatig herrie zijn. "Tja, je kiest er bewust voor om hier te gaan wonen. Ik denk juist dat het leuk is, want je hebt altijd wel wat te zien", lacht Van Bree. "Want wat is dit een fantastisch uitzicht."