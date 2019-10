Nederlandse landgeiten zijn nuttig maar zeldzaam

Begrazing in de Drentse natuur

Vijf van hen zijn van geitenfokker Aad van der Vaart uit Gees. "Geiten zijn op de mens gericht, ze zijn intelligent en je krijgt respons van die dieren. Dat maakt het leuk om er mee om te gaan. Ik heb ook schapen, die vind ik ook leuk, maar qua omgang is een geit veel levendiger."De Nederlandse landgeit is goed aangepast aan het klimaat in ons land en werd in vorige eeuwen veel gehouden. Hij werd echter regelmatig gekruist met productievere rassen uit het buitenland. Zo bleven er in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog maar een paar geiten over.Van der Vaart: "Eigenlijk werd men zich in het begin van de jaren zeventig bewust van het nut van die geiten. Ze zijn namelijk buitengewoon nuttig voor de begrazing van natuurterreinen. In 1982 is het stamboek opgericht van de Nederlandse landgeit en met een aantal duizenden geiten zijn we toch in staat geweest een gezond ras te creëren."De Nederlandse landgeit wordt veel als hobbydier gehouden maar wordt ook ingezet om de begroeiing in natuurgebieden te beheersen. Zo gebruikt Staatsbosbeheer de geit om de heide in natuurgebied het Noordsche Veld in de Kop van Drenthe te behouden.In Gees loopt ook één bok rond. Hij staat apart omdat het de bedoeling is dat de kleine geitjes in april geboren worden. Bovendien stinkt hij. "Bokken hebben de gewoonte tussen de voorbenen door tegen de baard aan te piesen. Daar komt die stank vandaan. Als ik straks naar iemand toe ga, trek ik wel even een ander overhemd en een andere broek aan."