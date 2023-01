Liefdesbaby voor 'echte match' olifant Swe Zin en bul Timber: Nagarr geboren in Wildlands

Dierentuin Wildlands Adventure Zoo in Emmen is een olifant rijker. Vanochtend vroeg is een gezond olifantenkalfje geboren. Volgens de dierentuin was het vrij snel duidelijk dat het een mannetje is, waarop de verzorgers hem de naam Nagarr hebben gegeven.

Nagarr betekent kleine draak in het Birmaans. "Zijn moeder heeft een heel sterk karakter. En dit vonden wij wel toepasselijk. Ze heeft een klein draakje voortgebracht. En het klinkt nog eens heel erg stoer", zegt verzorgster Lisa Schurman lachend.

Bijzondere bevalling

Het is voor het eerst dat moeder Swe Zin, zelf geboren in augustus 2007 in Emmen, een kalf heeft gekregen. En op een bijzondere manier: op beveiligingsbeelden is te zien dat zij liggend is bevallen. Dat is nog niet eerder door de Emmer dierverzorgers waargenomen bij een olifantenbevalling.

"Een olifant blijft eigenlijk altijd staan tijdens de bevalling", vertelt Schurman. "Zij heeft dat in principe ook gedaan. Maar bij de laatste wee is ze gaan liggen en is Nagarr liggend geboren. We waren allemaal verbaasd hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Wij hebben het in ieder geval niet eerder meegemaakt."

Tweede kalf

Vader van het pasgeboren stiertje is olifantenstier Timber. Timber kwam in 2020 speciaal voor een succesvolle dekking van Swe Zin vanuit Diergaarde Blijdorp Rotterdam over naar Emmen. De vorige fokstier toonde geen enkele interesse in Swe Zin, maar een dracht was voor de gezondheid van haar belangrijk, aldus de dierentuin. "We hebben echt Timber-dates gedaan om haar drachtig te krijgen. Ze zijn echt tortelduifjes als ze bij elkaar in de buurt zijn. Heel leuk om te zien."

Een olifantendracht duurt gemiddeld 22 maanden. In februari 2021 werd er voor het laatst een kalf in Wildlands geboren: het stiertje Ka Yan.