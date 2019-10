Achttien scholieren kwalificeren zich voor landelijke Skills Heroes-wedstrijden

Skills Heroes is een vakwedstrijd voor mbo'ers. Op achttien vakgebieden gingen ruim honderd scholieren uit Hoogeveen, Hardenberg en Groningen de strijd met elkaar aan om te kijken wie de beste scholier van de regio is.Lisa Brinkman is een van de winnaars. De student Onderwijsassistent uit Groningen was verbaasd: "Voor mijn gevoel ging het niet zo goed, want ik ben niet fit vandaag. Maar blijkbaar heb ik alles toch goed over kunnen brengen. Ik ben er erg blij mee!”Internationaal ondernemer: Romano Salazar KoopmanApplicatieontwikkelaar: Tom HutMechatronicus: Iwan KroeskeApplicatieontwikkelaar: Ruben van der BuntBedrijfsadministrateur/financieel administratief medewerker: Kamen YiangBouwtimmerman: Marco RamakerElektrotechnicus gebouwen: Berjan BrugginkVerkoopspecialist: Quinten SchunICT-beheerder: Leon van der VeldtKapper: Lisanne KleinLasser MAG/BMBE in combinatie met TIG wedstrijd: Werner SchultingLasser TIG in combinatie met MAG wedstrijd: Harjan WolfOndernemer retail: Ian HamburgSchoonheidsspecialist: Hadisa NekzandOnderwijsassistent: Brinkman, LisaPedagogisch medewerker: Annelie LammersVerzorgende IG: Bart LammersVerpleegkundige: Jolanda RijpmaDe komende tijd volgen er nog wedstrijden in Hardenberg en Groningen voor de beroepen kok, meubelmaker, directiesecretaresse, facilitair dienstverlener, grafisch vormgever en handhaver toezicht en veiligheid. Alle regionale winnaars gaan naar de landelijke kwalificatierondes. Die vinden ergens tussen november en januari plaats bij diverse ROC’s in Nederland. De landelijke finale, Skills The Finals, is van 4 tot en met 6 maart volgend jaar in Leeuwarden.