Donatie voor Museum de Proefkolonie: 'Stiekem een borrel op drinken'

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord is op maandag gesloten, maar toch was het vandaag reden voor een feest. Dat kwam door bijzonder bezoek: het museum kreeg een donatie. Met deze donatie kan het museum beginnen aan een nieuw bouwproject.

"Wauw! Hier had ik helemaal niet op gerekend!" In de ogen van Friso Visser valt de verbazing te zien. In zijn handen heeft hij een cheque ter waarde van 400.000 euro, afkomstig van de Vriendenloterij. Het museum heeft steun van de Vriendenloterij aangevraagd, maar wist niet dat het al toegekend was. Vandaag zou een delegatie van de loterij langskomen voor een gesprek over de aanvraag. Museumdirecteur Visser dacht dat hij zijn aanvraag hier moest uitleggen. "Ik dacht dat we gingen onderhandelen." Dat hoefde niet meer, het gewenste bedrag is al binnen. "Ik wist van niks en stond echt met m'n ogen te knipperen!", aldus Visser.

"Het is een prachtig museum met een mooi verhaal en mooie plannen", vertelt Jeroen Branderhorst namens de loterij. "En daar zijn we dol op en die helpen we graag mogelijk maken."

Stiekem een borrel

Het museum vertelt het verhaal over de armoede van 200 jaar geleden. De vier ton wordt gebruikt om een nieuwe zaal te bouwen voor een nieuwe tentoonstelling, ditmaal over de armoede van nu. "Dan krijgen we een vierde zaal, met een tentoonstelling over de armoede van nu. Helaas is armoede nog niet uitgebannen, het blijft een groot vraagstuk." Ook het restaurant wordt groter. "We hebben meer ruimte nodig, om bijvoorbeeld grote groepen te ontvangen. We moeten nu nog te vaak 'nee' verkopen. Ik ben heel blij met deze gift, want nu kan de schop de grond in."

De loterij vindt dit een goed plan. "Dit is een mooi en leuk museum. Het is interessant en informatief om hier rond te lopen", aldus Branderhorst. "Het wordt nu gecombineerd met het sociaal maatschappelijke vraagstuk van armoede. De combinatie van welzijn en een museum, daarover zijn we heel enthousiast."

In juli 2024 moet de nieuwe tentoonstelling geopend worden. "Eerst moet het gebouw verbouwd worden", zegt Visser. "De tentoonstelling moet ook echt mooi en interactief worden, dus we hebben nog veel te doen. Ik hoop dat veel mensen die zelf armoede hebben meegemaakt hieraan willen meewerken. Zodat dit een realistisch verhaal wordt." Visser hoopt ook op veel sprekers. "Zodat we ook hier kunnen werken aan de oplossing voor armoede."