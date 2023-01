Hockeyclub komt met plan om 'puzzel Roden-Zuid' makkelijker te maken

Het liefst wil de gemeente woningbouw realiseren op het terrein van boerderij De Blakervelderhoeve. Die locatie kan het beste worden ontwikkeld als ONR op de huidige plek verdwijnt, meent Darwinkel. "Maar we willen dat de club niet door de strot duwen. Zoiets moet in samenspraak gebeuren."

'Niet te doen'

Momenteel loopt er een onderzoek of ONR naar het complex van voetbalvereniging Roden aan de Norgerweg kan verhuizen. Voor dat plan krijgt de gemeente de handen van beide clubs niet direct op elkaar. VV Roden-voorzitter Hans de Vries is duidelijk: "Een onderzoek is weggegooid geld, want het kan niet. We hebben nu al ruimtetekort dus een extra club hier huisvesten is simpelweg niet mogelijk."

VV Roden telt momenteel 926 leden en op zaterdag zijn de velden volgens De Vries van 's ochtends vroeg tot half 6 's avonds bezet. "En dan zou er een zaterdagclub op dit terrein bij moeten. Dat is gewoon niet te doen."

Frits van Hell, voorzitter van VV ONR, heeft ook zijn bedenkingen. "Eigenlijk weten we wel dat het niet kan. Toch hebben we aangegeven dat we best willen meewerken aan een verhuizing, onder voorwaarde dat we onze eigen identiteit behouden. Dus als het qua ruimte wél zou passen op het terrein van VV Roden, dan willen we een eigen clubgebouw hebben."

'Kapitaalsvernietiging'

De gemeente wil eerst het onderzoek afwachten naar de mogelijkheden op het sportpark aan de Norgerweg. De uitkomst van dit onderzoek wordt eind februari verwacht. Het liefst verhuist ONR zelf helemaal niet, zegt Van Hell. "Ik vind het eerlijk gezegd kapitaalsvernietiging. Ik denk namelijk dat als er een nieuwe wijk in Roden-Zuid komt, de sport in het gebied een boost krijgt. Dan zou onze club er opeens veel meer leden bij krijgen."

Van Hell denkt in ieder geval dat doorgaan op dezelfde locatie 'de meest voordelige' optie is. "Als we één van onze velden vervangen voor een kunstgrasveld, kunnen we zo weer 10 tot 15 jaar vooruit. Waarom zou je je niet richten op groei?"

Van Hell hoopt vooral op duidelijkheid. "We weten dat er gekeken werd naar de Beukenhof-locatie, maar wat daar de uitkomst van is weten we niet. Er wordt nog gesproken over samenwerking met VV Nieuw-Roden, maar volgens mij is dat nog niet eens onderzocht. Ik zou het wel logisch vinden als dat gebeurt."

Hoe nu verder met de manege?

Ondertussen speelt de verhuizing van manege De Hulhorst nog. Morgen neemt het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld een besluit over de toekomst van de manege. De vraag is of De Hulhorst moet verhuizen of dat er op de huidige locatie gerenoveerd gaat worden.