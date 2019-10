Ruinerwold: verdachte Josef B. blijft langer vastzitten

Dossier Gezin Ruinerwold

B. werd maandag aangehouden, omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek van de politie in en bij de boerderij. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.Het is nog niet bekend wat de relatie tussen Josef B. en de zeven gezinsleden is. Wel is duidelijk dat hij en het gezin dat jaren geïsoleerd woonde in de boerderij in Ruinerwold, buren van elkaar waren in Hasselt.Volgens zijn broer Franz is Josef B. een egoïstische man en was hij enige tijd lid van een sekte. "Mijn broer voelde zich beter dan Jezus", zei hij eerder tegen de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung