Ruilgoederenbank Nieuw-Buinen heropend na brand

Vorig jaar november brandde een deel van dorpshuis 't Aailand uit, de plek waar de ruilgoederenbank zat. Bij de bank kunnen mensen met een kleine portemonnee, spullen krijgen in ruil voor een wederdienst.In een bedrijfspand aan de Industrieweg heeft de ruilgoederenbank in ieder geval tot eind dit jaar een onderkomen. "En dan is het afwachten wat er gaat gebeuren. Dat is helaas onzeker voor ons."Na de brand was het behelpen voor de ruilgoederenbank, omdat er geen locatie was. "We hadden de kleding in een schuur van een collega. En een keer per week konden we in het MFA de kleding uitstallen voor mensen. Dat hebben we tot juni gedaan. Toen zijn we hier begonnen."De zestien vrijwilligers en Delfsma zijn heel blij met deze locatie. "We hopen ook dat we dan langer mogen blijven. Alles was weg en dit is een grote loods. Die is alweer super goed gevuld."In de loods staan bankstellen, andere meubels, kleding en speelgoed. "Mensen melden zich bij het sociaal team. Dan krijgen ze een pasje en kunnen ze hier terecht voor hun spullen in ruil voor een wederdienst. Hier wordt niet met geld gewerkt."Marja Wubs werkt acht jaar voor de ruilgoederenbank. "Het is heel dankbaar werk. We hebben het hier goed voor elkaar", lacht ze.