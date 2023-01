Streekvervoer staakt volgende week vijf dagen

Het streekvervoer gaat vanaf volgende week maandag opnieuw landelijk staken, deze keer vijf dagen achtereen. Dat meldt vakbond CNV, nadat werkgevers niet hadden gereageerd op hun ultimatum.

Ook vakbond FNV sluit aan bij de acties. De cao waarvoor gestaakt wordt heeft betrekking op 13.000 werknemers, met name buschauffeurs. Een eerdere staking van alleen FNV zorgde ervoor dat ongeveer 40 procent van het openbaar vervoer uitviel in verschillende regio's.

Door samen actie te voeren hopen de vakbonden een stevig signaal af te geven naar de werkgevers. "We zitten nu inhoudelijk op dezelfde koers, in het verleden was dat net iets anders", laat woordvoerder Kees de Vos van CNV weten.

Hij laat weten dat de bond het 'heel vervelend' vindt dat er weer gestaakt wordt. "Dat zal betekenen dat op veel plekken de dienstregeling ernstig wordt verstoord. Er zijn natuurlijk altijd mensen die niet mee actievoeren, bijvoorbeeld uitzendkrachten. Dat respecteren wij ook, maar wij roepen onze leden op om te gaan staken en denken dat veel mensen daar gehoor aan geven. Dat zorgt dus voor een vrij onbetrouwbare dienstregeling."

Onderhandelingen

Na het indienen van het ultimatum liet de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) al weten dat het cao-voorstel wat voorligt komt te vervallen als de bonden overgaan tot een staking. Dat betekent dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel om de cao-besprekingen van voren af aan te beginnen.

"Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog", zei VWOV-voorzitter Fred Kagie vorige week. "Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers", aldus Kagie.

Stakingsdagen

Hoe de stakingsdagen er uit gaan zien, is nog niet bekend. De bonden werken aan een invulling. "We zullen in ieder geval locaties inrichten waar mensen zich maandag kunnen registreren als staker. Dat zal niet op een paar grote actielocaties zijn, maar op zoveel mogelijk plekken", zegt De Vos.