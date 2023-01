Vakantiepark Ermerzand stap dichterbij permanent wonen

"Daaruit hebben we samen de conclusie getrokken dat transformatie naar een woonpark kans van slagen heeft," aldus Stegen. "Maar je verandert niet zomaar even de bestemming van een park. Daarom gaan we eerst dat vervolgonderzoek doen. Het vervolgonderzoek is belangrijk, want het is voor bungaloweigenaren goed om te weten wat bijvoorbeeld de financiële gevolgen zijn van de woonbestemming", vult Wietse Rijkens aan. Hij is eigenaar van een bungalow op Ermerzand en lid van de commissie.