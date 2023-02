Drentse hulp na Watersnoodramp: varkens, arbeiders met schop en tienduizenden guldens

Ook hebben meerdere inwoners van verschillende gemeenten gecollecteerd. Dalen zamelde 18.925 gulden in. Westerbork deed daar nog een schepje bovenop met 41.466 gulden. In een brief aan de commissaris van de Koning, geschreven op 6 februari, meldde Westerbork dat de giften nog steeds binnen druppelden. Zuidwolde maakte zelfs 50847,14 gulden over aan het Nationaal Rampenfonds. In maart werden veertien alleenstaanden en 51 gezinnen ondergebracht in Drenthe. Veruit de meesten verbleven in Hoogeveen.