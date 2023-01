Gemeente Emmen houdt poot stijf rond soap bedrijfspand Veenoord

Ondernemer Mans Otter heeft al jaren plannen voor een supermarkt in zijn bedrijfspand op industrieterrein De Tweeling in Veenoord. De gemeente Emmen wil daar alleen geen vergunning voor afgeven. De meeste recente gang naar de hoogste bestuursrechter van het land, de Raad van State, verandert daar niets aan.

Het huidige bestemmingsplan laat op deze locatie slechts woninginrichting of een zaak voor ruitersportartikelen toe. Otter wil graag dat deze omgezet wordt naar detailhandel, zodat een supermarkt ook mogelijk wordt. In 2019 diende Otter hier een verzoek voor in bij de gemeente, dat een jaar later door de raad werd afgewezen.

Na een gang naar de bezwarencommissie, belandde de zaak in 2021 bij de Raad van State. Otter voerde aan dat de weigering in strijd is met de Europese spelregels. Eind vorig jaar deed de Raad eindelijk uitspraak. De conclusie luidde dat de motivatie van Emmen om het verzoek van de ondernemer af te wijzen tekort schoot. Het noopte de gemeente Emmen tot het nemen van een nieuw besluit.

Onder druk

Inmiddels heeft het college deze klaar. Volgende week wordt deze voorgelegd aan de raad. De uitkomst is weinig verrassend: het standpunt dat verruiming van de detailhandel geen goed idee is op deze locatie, blijft overeind. Volgens het college ontbreekt het aan de noodzaak om het bestemmingsplan aan te passen.

Volgens het college is er sprake van overaanbod en staan het lokale inwonersaantal en de bestedingen in winkels onder druk. Daarom is ingezet op winkelconcentratie in het centrum van het aangrenzende Nieuw-Amsterdam, om zo de voorzieningen op peil te houden en de leegstand te remmen.

Versnippering

"Detailhandel op De Tweeling leidt tot versnippering van het aanbod en van de bereikbaarheid van functies. Om die reden is het zeer onwenselijk om op dit bedrijventerrein een detailhandelsbestemming te faciliteren", schrijft de gemeente. Alleen bestaande detailhandel is toegestaan, omdat die tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan hier al langer was gevestigd.