Zorgboerderij Klijndijk moet grond afstaan voor aansluiting N34

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de onteigeningsprocedure die de provincie had aangespannen. Pouwels trekt daarbij aan het kortste eind. Zijn bedrijf, waar zorg in combinatie met paarden wordt geboden, moet grond afstaan, zodat er een fietspad naast de Slenerweg kan worden aangelegd.Dat fietspad is nodig, omdat er meer drukte op de weg wordt verwacht als de nieuwe aansluiting op de N34 wordt gerealiseerd. De nieuwe aansluiting vervangt die bij Emmen-Noord. In Klijndijk is regelmatig actie gevoerd tegen de nieuwe aansluiting.“Ik kan niet meer in hoger beroep, ik moet me bij de onteigening neerleggen”, zegt Pouwels. “Maar ik blijf wel strijden, want ik vind de vergoeding die wordt geboden voor de ongeveer halve hectare te laag. Ook vind ik dat er een schadevergoeding moet komen. Ik moet bijvoorbeeld mijn paardenbak en weiland verplaatsen en dat kost veel geld.”