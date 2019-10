'Meedoen aan de Popronde was fantastisch, maar ook intensief'

De Popronde is een muzikaal festival dat elk najaar zo'n tien weken lang door heel Nederland trekt. Bands en artiesten kunnen zichzelf opgeven om mee te doen met de Popronde. Uit meer dan duizend aanmeldingen worden dan door een team van specialisten zo'n 140 bands en artiesten geselecteerd. Ondernemers kunnen hen boeken voor een optreden. De Popronde geeft opkomende bands en artiesten de mogelijkheid om zichzelf te presenteren bij een groot publiek. De optredens zijn gratis toegankelijk.

Voor veel opkomende bands en artiesten betekent meedoen aan de Popronde dat ze een groot publiek kunnen laten kennismaken met hun repertoire. Ook de band The Sensational Second Cousins uit Klazienaveen, bestaande uit de achterneven Henri Sulmann en Jerk Heijnen, deed in 2014 mee met de Popronde. Wat heeft het dit muzikale duo gebracht?Henri Sulmann van The Sensational Second Cousins: "Meedoen aan de Popronde was fantastisch leuk, maar heel intensief. Gedurende tien weken speelden we een paar dagen per week door heel Nederland".Dat het veel energie kostte, is misschien wel te verklaren uit het feit dat The Sensational Second Cousins veel geboekt werd tijdens de Popronde. De band stond in de top drie van meest geboekte bands, aldus Sulmann. In het kader van de Popronde werden maar liefst 21 steden aangedaan.Ook na de Popronde kreeg de band veel aandacht. Sulmann: "Niet lang na de Popronde tekenden we bij een boekingskantoor en brachten we onze debuutplaat uit. Verder hebben we gespeeld op Eurosonic Noorderslag festival in Groningen en bij 3FM en De Wereld Draait Door. Dit gaf ons de mogelijkheid om de band op de kaart te zetten".Sulmann vertelt overigens dat dit niet de voornaamste reden voor de band was om zichzelf aan te melden voor de Popronde. "Je trekt lekker door het hele land en ontmoet veel andere bandjes".Tegenwoordig is de band in wat rustiger vaarwater beland. Sulmann: "Ik houd mij wel veel bezig met muziek, ook met andere bandjes, maar daarnaast heb ik ook een andere baan."