Mestverwerker Witteveen vecht dwangsom van 18.000 euro aan

Een mestverwerkingsbedrijf in Witteveen is het niet eens met een dwangsom van 18.000 euro die de gemeente Midden-Drenthe oplegde. Volgens de gemeente was er illegale mestopslag op het erf. Dat leidde in 2020 tot flinke stankoverlast in de buurt.

Volgens de gemeente was de mestverwerker en pluimveehouderij in 2020 illegaal bezig toen hij zo'n 3.000 ton mest op het buitenterrein had opgeslagen. Buurtbewoners klaagden over de stank. Daarnaast liep stinkend mestwater de omliggende sloten in.

Midden-Drenthe legde een dwangsom van 18.000 euro op. Die werd vandaag bij de Raad van State aangevochten door de mestverwerker. Volgens gemeentewoordvoerders heeft het bedrijf de opslag van mest nog altijd niet op orde. Verder ingrijpen doet de gemeente echter niet.

Overdekt en verkleind

Intussen heeft het bedrijf de opslag verkleind en overdekt en daardoor is de milieuoverlast afgenomen, zei een gemeentewoordvoerder bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag. De eigenaar van het verwerkingsbedrijf en zijn advocaat waren niet aanwezig bij de zitting.

Hoewel de eigenaar de open mestopslag inmiddels heeft afgedekt, is het volgens de gemeente nog altijd niet in overeenstemming met de milieuvergunning van het bedrijf. Daarin staat dat er een inpandige, luchtdichte mestopslag moet zijn.

Tonnen en tonnen mest

De rechter van de Raad van State stak zijn verbazing over de enorme omvang van de mestopslag in 2020 niet onder stoelen of banken. "Op luchtfoto's is die enorme mestbult goed te zien, dat kan het bedrijf toch niet ontkennen. Het gaat om tonnen en tonnen mest. Waarom is het bedrijf toch maar mest blijven innemen terwijl het daarvoor geen opslagruimte had?"

De gemeentewoordvoerder kon maar één reden bedenken. "Puur voor economisch gewin." De rechter laat binnen enkele weken weten of het mestverwerkingsbedrijf de 18.000 euro naar het gemeentehuis moet overmaken.

Nieuw plan