Westervelders willen bouwen met hout uit eigen achtertuin

Idee ontstond acht jaar geleden

Broekman liep een tijd met het idee de houtketen lokaal in te richten. Zo kwam hij acht jaar geleden bij de bouw van toekomstbestendige koloniehuisjes in contact met de Maatschappij van Weldadigheid. Het hout kwam uit de bossen naast de huisjes. "Een mobiele zaaginstallatie heeft daar planken en balken van gezaagd. Daar hebben wij weer schuurtjes van gemaakt en de achterkant van de koloniehuisjes mee bekleed", legt Broekman uit. Alleen door een gebrek aan opslagruimte en beperkte voorraad hout bleef het daarbij.

In Boschoord heeft de Maatschappij van Weldadigheid sinds de jaren 50 een productiebos waar bomen voor geteeld worden. Doordat de traditionele kennis van bosbouw is overgedragen, groeien er nu bomen die perfect zijn voor de bouw. Denk daarbij aan Douglassen van soms dertig meter hoog met weinig zijtakken. Omdat er in het bos af en toe gedund moet worden, komt er dan bruikbaar hout in de buurt vrij. Hout dat Broekman goed kan gebruiken.

Korte lijnen

Maar om van stammen tot planken te komen zijn meer partners nodig. Dus sloot Broekmans buurman Paul Paternotte aan. Paternotte heeft sinds enkele jaren een houtzagerij waarin hij alleen werkt met lokale opdrachten. "Mijn doel is om het hout dat we hier kappen lokaal te verwerken en die transportfactor eruit halen. Mijn transport is nu dat ik van het erf rijd en dan ligt het hout al bij Broekman."