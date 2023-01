Buren van Krans in Assen willen niet tegen geluidsmuur aankijken

Muur is remedie

De geluidsmuur is volgens Martin Krans dé vereiste remedie, om aan de milieuregels van Assen te voldoen en geen handhaving op de stoep te krijgen. De muur plaatst hij trouwens op z'n eigen, oorspronkelijke bedrijfsgrond, tien meter van de nieuwe erfgrens. "Dat is gezien de hoogte een vereiste in de omgevingsvergunning." Wel komt er in de betonnen muur een opening van tien meter breed, zodat een elektrische vorkheftruck er doorheen kan. Die zet aanhangers achter de muur neer op de aangekochte strook grond.

"Zo kunnen we toch die grond nuttig gebruiken. Voor zolang het duurt." Want over terugkoop van de helft door de gemeente, zijn ze het lang niet eens met de gemeente. Krans vindt dat de gemeente de oorspronkelijke deal van dik twee jaar geleden moet nakomen, en van de hele groenstrook bedrijfsbestemming moet maken. "Die toezegging staat zwart-op-wit. Maar door alle gedoe is het nog altijd officieel een groenstrook", zegt Krans.

Verplaatsing naar Assen-Zuid

Intussen praten gemeente en gebroeders Krans over bedrijfsverplaatsing van de hele handel naar Assen-Zuid. Daar is 8500 vierkante meter voor het bedrijf gereserveerd op het nieuwste bedrijventerrein van Assen, langs de A28. De gemeente wil op die manier voor eens en altijd de overlast oplossen.

Voor Krans hoeft die verplaatsing niet zonodig. Ook al zit hij dan pal aan de snelweg, wat zeer handig is bij calamiteiten als er ergens verkeersafzettingen nodig zijn. "We zaten hier altijd prima, tot het gelazer over de groenstrook. En zomaar het hele bedrijf verhuizen moet wel betaalbaar zijn voor ons. Met de huidige bouwprijzen en materiaalkosten worden de offertes die we voor nieuwbouw laten maken steeds duurder. Wij waren al geholpen met de groenstrook erbij, niet wetend wat er allemaal achterweg zou komen."

'Geen spijt, wel triest'

Spijt heeft Martin Krans verder niet, dat hij ooit bedacht de groenstrook erbij te willen. "Wij hebben naar eer en geweten die grond erbij gekocht, met instemming van de gemeente. Alle afspraken zijn wij tot nu toe nagekomen. Dat we nu twee jaar in dit drama zitten, daaraan hebben wij geen schuld. Triest is dit allemaal wel. Het vreet tijd, energie en geld."

Ondertussen willen de buren maar één ding, verplaatsing van Krans naar Assen-Zuid. "Zo'n bedrijf hoort hier eigenlijk niet bij een woonwijk te zitten. Ze groeien hier uit hun voegen. Ik snap Krans aan de ene kant ook wel, dat je als ondernemer niet zomaar een nieuwe bedrijfshal kan bouwen. Maar als het aan ons ligt komen gemeente en bedrijf er snel uit", zegt buurtbewoner Frieling.

Spel gespeeld

De bewoner heeft het idee dat het spel tussen Krans en gemeente 'over de hoofden van de buurt wordt uitgespeeld'. "We hebben ons een hele tijd stil gehouden, en ons niet met de zaak bemoeid, om beide partijen de tijd te gunnen. Maar ineens komt die vergunning voor de geluidsmuur uit de hoge hoed. We schrokken ervan."