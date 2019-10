Drenten slachtoffer van phishing: hoe herken je deze oplichters?

Waaraan kun je phishing herkennen?

- De mail is niet persoonlijk aan jou gericht, maar begint algemeen, zoals: "Geachte klant".

- De mail bevat taal- en stijlfouten.

- Er wordt gesuggereerd dat het account geverifieerd moet worden met jouw inloggegevens.

- Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet onmiddellijk gehoor geeft aan de tekst in de sms of mail.

- De link waarnaar wordt verwezen bevat subtiele verschillen met de originele, zoals een andere schrijfwijze.

Als je zo'n berichtje krijgt, moeten alle alarmbellen afgaan. Niet in de laatste plaats omdat banken zo'n servicebericht nooit via een sms'je zouden sturen. Toch zijn diverse mensen slachtoffer geworden van deze oplichtingsmethode. Volgens de politie hebben zich al slachtoffers uit Emmer-Compascuum gemeld.Het zogeheten 'phishing' (hengelen) is een vorm van internetfraude die op vele verschillende manieren kan worden toegepast. Het komt erop neer dat criminelen je proberen te lokken naar een valse website, waar gevraagd wordt om je gegevens in te vullen. En inderdaad, de gevolgen daarvan kunnen groot zijn.De politie waarschuwt voortdurend voor deze manieren van oplichting. Gelukkig hebben veel mensen dat snel door. "Ik ontvang zelfs berichtjes, terwijl ik niet eens Rabobank-klant ben", reageert Geert op Facebook. "Ik kreeg zelfs drie sms'jes dat ik mijn zakelijke bankpas moest vervangen, maar die heb ik niet eens", zegt Yvonne. En zo zijn er nog talloze soortgelijke reacties vanuit heel Drenthe.Klik je zonder enig vermoeden wel zo'n link aan, dan beland je op een website die lijkt op de originele website van de bank in kwestie. De link van de website waar in het bewuste sms'je naar werd verwezen is inmiddels uit de lucht gehaald. Anders wordt je gevraagd om ter plekke je pincode te wijzigen of de huidige pincode te behouden."Daarvoor dienen klanten de oude en eventuele nieuwe pincode in te voeren. Als laatste stap dient de klant de oude bankpas op te sturen naar een dan genoemd adres", legt de politie Zuidoost-Drenthe uit. Als klanten vervolgens doorgeven wanneer de bankpas op de post wordt gedaan, slaan de dieven toe."Dan heeft het criminele samenwerkingsverband een indicatie wanneer ze in de brievenbus moeten gaan kijken", besluit de politie. De gevolgen laten zich dan ook raden.Toch slachtoffer geworden? Neem dan contact met de politie op.