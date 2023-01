Harmonium Museum mikt op onderkomen in voormalig zalencentrum De Giraffe in Emmen

"We willen het breder trekken dan enkel harmoniums. Het concept van de Muziekfabriek bestaat uit harmoniums, de deelcollectie van Geelvinck en een educatieve functie. "We denken ook om een kleine muziekschool onder deze vlag te starten." Salomons verwacht komend voorjaar een antwoord van de gemeente te ontvangen.

Het Harmonium Museum bevindt zich momenteel in het Veenpark in Barger-Compascuum, maar past niet langer in de nieuwe koers die de Zuidoost-Drentse attractie wil inslaan. Het museum, met een collectie van ongeveer 200 instrumenten, is daarom op zoek naar een nieuwe plek. De keuze viel eerst op oude melkfabriek in Noordbarge, waar zich onder meer het Centrum Beeldende Kunst (CBK) bevindt.