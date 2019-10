Angst na aardbevingen op Molukken: 'Er is zo weinig aandacht in de media'

Sinds eind september zijn er met name op en rondom Ambon meer dan 1500 aardschokken geweest. Uitschieters waren de 6,5 op de schaal van Richter op 26 september en 5,2 op 10 oktober. Ook vandaag was er nog een schok met een magnitude van meer dan 3.Molukkers in Nederland proberen hun verwanten daar inmiddels zo goed mogelijk te helpen. Dat doet ook Pellinkhof. “De situatie is heel schrijnend. Mijn familie is de bergen ingetrokken en leeft daar onder erbarmelijke omstandigheden onder een blauw dekzeiltje, zonder sanitaire voorzieningen.”Behalve de angst om bedolven te worden onder instortende huizen, zijn veel mensen bang voor tsunami’s die de kuststrook zouden kunnen overspoelen. Tot nu toe zijn er al meer dan dertig doden en honderden gewonden gevallen.Pellinkhof werkt op het gemeentehuis in Hoogeveen en sprak vandaag met burgemeester Loohuis over de situatie. “Ik vroeg me af wat hij ervan wist, omdat we niets hoorden. Hij kende de situatie niet en was verrast dat het zo erg was. Hij heeft nog geen toezeggingen gedaan voor hulp.”“Tja, wat kun je nu doen? Er is zo weinig aandacht in de media”, zegt Pellinkhof. Op 2 november is er een landelijke benefietactie in Barneveld onder de noemer Please Help Ambon. Daar spelen onder meer Molukse muzikanten en dj’s uit Hoogeveen en Assen.Pellinkhof: “Ik weet dat ze hele goede dingen doen en in verbinding staan met mensen op Ambon zelf. Maar landelijk zijn er heel veel kleine en grote acties door de Molukse samenleving en het is geweldig dat we dat met elkaar doen, maar er is nog steeds onvoldoende hulp.”