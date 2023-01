Drie jaar cel geëist voor afranseling met stok en knuppel in Hoogeveen

Tegen twee broers van 24 en 35 jaar uit Hoogeveen is voor poging tot doodslag eind september 2021 op een 29-jarige plaatsgenoot een celstraf van drie jaar geëist. De mannen gaven toe dat zij met een knuppel en een stok hadden geslagen. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken en een bloeding in de hersenen op.

Bewoners van de Kometenlaan schrokken die zondagmiddag rond zes uur op van een enorme geweldsexplosie voor de woning van de broers. De 29-jarige gooide een stoel door de ruit van de woning. Gepaard met veel geschreeuw en gescheld. Hiervan zijn camerabeelden, die op zitting werden getoond. De beelden lieten zien dat de oudste broer met een knuppel in de hand naar buiten rende en direct begon te slaan.

Hard uitgehaald

Hij kreeg hulp van zijn broer. Dat was op de beelden niet te zien, doordat een camper het zicht ontnam. Wel was zichtbaar dat er meermalen en hard met de knuppel werd uitgehaald. Het slaan met de stok was niet zichtbaar, maar de jongste broer bekende dat hij daarmee sloeg. Een buurman verklaarde later dat hij toeschoot om de broers tegen te houden. Hij zag het slachtoffer onder een auto liggen met een mes naast hem op de grond. De buurman schopte het mes nog onder de wagen.

Aanslag

Het lukte het slachtoffer om weg te rennen. De broers en een vriend stapten in een auto en reden achter de gewonde man aan. In het winkelcentrum de Grote Beer ging het gevecht verder, voor ogen van het winkelend publiek. Het werd niet duidelijk of het slachtoffer toen opnieuw werd geraakt. De politie maakte een einde aan het geweld. Volgens de advocaten was er sprake van een aanslag op de woning, waar de broers wonen. Het is een wonder dat de gezinsleden met jonge kinderen niet gewond raakten door de glasscherven.

Ongeleid projectiel

Een absurde en belachelijke handeling van een man die als een ongeleid projectiel volledig door het lint ging, beschreef de verdediging die actie. Beide mannen hebben zichzelf en hun gezin moeten verdedigen tegen zoveel agressie, zeiden de advocaten. Ze werden immers aangevallen door een man met een mes in de handen. Hier was sprake van noodweer en mag daarop geen straf volgen, vinden de juristen. De eis van de officier van justitie is onbegrijpelijk, zeiden ze. Die gaat volledig voorbij aan de rol van de aangever.

Politierechter

Het slachtoffer, een inmiddels 30 jarige Hoogevener, moest maandag eveneens voor de rechter verschijnen. In dit geval voor de politierechter voor het vernielen van een ruit. De man verscheen niet. De officier van justitie eiste voor die actie een werkstraf van 60 uur. De rechter deed niet direct uitspraak, maar koppelt die aan de zaken van de broers die eerder die dag terechtstonden.