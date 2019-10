Drentse Scheurkalender: 'Ik sta er met drie in!'

Op elke pagina staat een foto van een (amateur)fotograaf. Elk plaatje staat voor iets dat de fotograaf in Drenthe 'beweegt, raakt of blij maakt'. In totaal waren er 850 inzendingen. Veel meer dan het aantal pagina's van de kalender.Tijdens de officiële presentatie in het Shakespeare Globetheater in Diever kregen de deelnemers de kalender voor het eerst in handen. Toen pas kwamen ze erachter of hun foto de kalender heeft gehaald."De kalender maakt contact", vindt initiatiefnemer Hent Hamming uit Eelde. "Iedereen heeft een foto gemaakt en niemand weet of die foto er daadwerkelijk in staat. Dat verbindt alleen al. Als ze het nu niet gehaald hebben, zijn ze er sterk van overtuigd dat ze het volgend jaar wel halen."Boetes had nog meer foto's ingestuurd, de ene na de andere herkent ze op de kalender. Of dat jaloers maakt bij andere fotografen? "Dat kan ik niet zo zeggen", zegt Ineke Feenstra lachend. "Ik vind het gewoon heel erg leuk dat ze erin staat", zegt ze over de foto's van Boetes. Zelf bladert ze nog even door.Bij Boetes krijgt de scheurkalender overigens geen ereplek in huis, al is het maar net hoe je dat bekijkt. "Hij komt op de wc te hangen, waar de vorige ook al hing!"