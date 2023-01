Bejaarde man verdacht van aanranding asielzoekers na aanbieden lift

Voor het aanranden van een asielzoeker in een bos bij Emmen is tegen een 79-jarige man uit het Duitse Haren een celstraf van een half jaar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Het slachtoffer was begin maart 2019 bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel opgepikt door de verdachte.

De Nigeriaanse man stapte zelf na het gebeuren naar de politie in Emmen. Hij was aangerand door een oude man die hem aanbood naar het station in Emmen te brengen. In plaats daarvan parkeerde de bestuurder de wagen in een bos en deed de deuren op slot. Hij wenste seksuele handelingen. De lifter deed uit angst wat hem werd gevraagd.

Foto van kenteken

De stap naar het politiebureau was voor hem een hele drempel, zei de man destijds in zijn aangifte. Dit had hij in zijn geboorteland nooit gedurfd, zei hij. Hij beschreef gedetailleerd de binnenkant van de auto en toonde een foto van het kenteken, die hij had gemaakt. Via dat kenteken kwamen de agenten bij de man in Duitsland uit. Die ontkende direct.

Dna-spoor

Totdat hij werd geconfronteerd met het dna-spoor dat op de hand van het slachtoffer was gevonden. Het celmateriaal kwam overeen met dat van de bejaarde man. "Dan zou dat wel zijn gebeurd, maar vrijwillig", zei de verdachte op zitting. In het politiesysteem stonden meerdere meldingen van een wagen met het kenteken van de verdachte, die rond het centrum cirkelde.

'Ik deed dit uit goedheid'

Dat klopt wel, zei de verdachte. Hij kwam regelmatig in Ter Apel om boodschappen te doen. Hij pikte wel eens asielzoekers op die met volle tassen sjouwden. "Ik deed dit uit goedheid", zei de man. Hij wist niets van een aangifte in 2016 van een andere asielzoeker die zei te zijn aangerand door een oudere man. Ook die man kreeg een lift en noemde het kenteken van de auto van de verdachte.

Berekenende verdachte

De bejaarde man ontkende destijds en meer bewijs lag er niet. De officier van justitie vond dat de verdachte berekenend te werk ging. Hij zocht zijn slachtoffers zorgvuldig uit. "Een man van nu 79 jaar oud en met de nodig kwalen", zei de aanklager, "Maar ook voor een hoogbejaarde geldt dat die niet straffeloos ernstige misdrijven mag plegen." En dient de celstraf als vergelding voor het leed die hij anderen en de maatschappij heeft berokkend.

De advocaat van de Duitser vond het onbegrijpelijk dat de zaak zo lang op de plank lag. Zij vond het bijna ondoenlijk voor de verdachte om zich vier jaar na dato te herinneren wat er exact is gebeurd.