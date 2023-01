OM eist 3,5 jaar cel voor reeks ‘laffe’ inbraken in Assen

Een 39-jarige man uit Assen hangt voor zeven woninginbraken in zorgcentra en seniorencomplexen een celstraf van 3,5 jaar boven het hoofd. De officier van justitie noemde de inbraken 'uiterst laf'.

De drugsverslaafde man was volgens de aanklager van augustus tot november actief in Assen en had het vooral gemunt woningen met sleutelkastjes. De kastjes brak de inbreker open, hij doorzocht de woning en maakte onder meer geld, pasjes en elektronica buit. Bij één woning kwam de man voor de tweede keer terug.